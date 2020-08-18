嫌現行抗疫措施不理想　何君堯倡「禁足令」

本港自上月初爆發第三波疫情至今，單日確診個案宗數維持至少雙位數。議員何君堯今午(18日)舉行記者會，建議政府短期內推行全民強制病毒檢測，並實施「禁足令」，以盡快封鎖疫情源頭；同時推出「健康碼」，以盡快恢復與澳門及廣東省通關。

何強調，新冠肺炎爆發至今嚴重打擊本港經濟，失業率創15年高位，截至6月有約1500間食肆經已倒閉，旅遊業亦遭受嚴重打擊。他又批評，政府現時單以收緊防疫措施以控制疫情，但未有推行強制措施查找病源，認為效果並不理想。

何建議，政府應推動強制性全民病毒檢測，於本港18區設立452個收集站免費收集市民的樣本，若本港每日能夠化驗50萬個樣本，相信能在14日內能完成向700萬人進行篩查。他又認為政府應同時實施「禁足令」，只容許已作檢測的市民憑「健康碼」外出自由地在香港活動。

何認為，若港府能於本月下旬展開強制性全民病毒檢測，最快可於下月初完成，屆時可盡快爭取恢復與澳門及廣東省通關。對於其建議將令本港陷入停擺，何形容這是「短期的陣痛，但能夠換來長治久安」。