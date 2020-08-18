港大醫學院發現兩種新冠病毒獨有蛋白　助增檢測準確率

病毒檢測有助找出隱形患者，截斷病毒傳播鏈。香港大學李嘉誠醫學院用螢光素酶免疫沉澱系統分析(LIPS)，發現人體免疫系統在接觸新型冠狀病毒時，會對兩種新冠病毒獨有的病毒抗原有明顯反應，可應用於病毒檢測。研究料有助改善病毒血清檢測，以及推動第二代檢測發展。

本港現時使用的新冠病毒抗體測試，主要針對刺突蛋白(S蛋白)和核衣殼蛋白(N蛋白)，惟這兩種蛋白的抗體會與其他常見的人類冠狀病毒產生交叉反應，有機會導致假陽性，降低病毒檢測準確率。

研究團隊透過螢光素酶免疫沉澱系統分析，評估61位新冠肺炎患者對15種不同新型冠狀病毒蛋白的抗體反應，發現可從患者感染早期的血液樣本中，找到可與新冠病毒獨有的ORF3b和ORF8病毒蛋白結合的抗體，未受感染者的抗體並不會出現類似結合，不會跟其他冠狀病毒產生交叉反應，避免出現假陽性。

研究成果料有助改善新冠病毒的血清檢測，以及推動第二代檢測發展。相關成果已於權威科學雜誌《自然免疫學》(Nature Immunology)發表。