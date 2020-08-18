涉億元融資騙案再押後　黃桂榮獲准離境

港商擬申請1億元人民幣投資基金時，疑遭誘到深圳禁錮勒索，黃桂芬和黃桂榮兩兄弟在事件中疑涉串謀詐騙而被控，黃桂芬去年墮樓身亡，之後再有1人被起訴。黃桂榮等3人現分別被控欺詐、洗黑錢等4罪，案件今日（18日）在區院再訊。控方表示剛收到通知，中國最高人民法院願意就傳召內地證人一事提供協助，惟有關的司法程序需時，故申請將案押後到今年12月16日再訊，獲法官郭偉健批准。郭官另放寬黃桂榮的保釋條件，准他可以出境，但警告若他棄保潛逃，法庭會在他缺席下繼續審訊。

辯方對控方申請押後並無反對，但指次被告黃桂榮自被捕至今已兩年，而他現時正面臨保釋期間不得離境的限制，案件再度押後令他持續無法往外地經商及求醫，對他甚不公平。

控方則反對放寬不得離境的保釋條件，指黃其實沒有具體及迫切的外遊計劃供法庭參考，他聲稱可能要到外地求醫，但他過往也是在香港接受同類的療程。不過郭官經考慮，最終批准辯方的申請。另外兩名被告亦獲准繼續保釋。

3名被告依次為文員黃偉傑（38歲）、商人黃桂榮（61歲）及公司經理葉志偉（40歲）。首被告及次被告同被控兩項欺詐罪，指他們於2017年9月至11月，向事主訛稱會協助申請1億元人民幣投資基金，要事主擬備報告以支持申請，並表示用卓越萬利有限公司進行評估有利融資申請獲批，從而誘使事主向卓越萬利支付逾97萬港元。

首被告另獨自被控1項企圖欺詐罪，指他於2017年12月，向事主訛稱英利按揭財務公司會協助申請該筆基金，事主另需向首被告支付88萬港元作諮詢費。第3被告則被控於2017年8月至2018年2月，以卓越萬利的名義持有一個戶口，處理逾2900萬港元黑錢。