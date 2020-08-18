中藥店涉違規銷售　誘老婦花3千元醫療券買2顆安宮牛黃丸　　

有中藥店涉違規向長者推銷貴價中藥，如游說長者以醫療劵購買安宮牛黃丸。

國家衛健委早前將安宮牛黃丸列入治療新冠肺炎後，該藥一下子變成抗疫神藥，本港亦出現中藥店硬銷貴價中藥的情況，有店舖更游說顧客以醫療券埋單，有連鎖藥店則透過中醫師為病人診症，將安宮牛黃丸處方在藥單上，最後由醫療券找數，據指有老婦因此耗去3千元醫療券配額。有大律師指出，相關行為可能觸犯欺詐罪，有關人士不應以身試法。

有長者指出，一間連鎖藥業有店員向顧客推銷產品時，主動建議顧客以醫療券配額買貴價中藥，聲稱只要帶同長者及其身份證到場，駐診中醫師便會為顧客度身訂造一張藥方，令客人可以使用醫療券的配額買中藥，曾有一名婆婆以3千多元醫療券配額，購入2枚安宮牛黃丸及1盒中藥沖劑。

衞生署表示，近5年共接獲354宗涉及對於醫療服務提供者的投訴，相關醫護專業人員主要為中醫、西醫、視光師及牙醫等，當中發出67封勸喻信或警告信、向25宗個案停止發放申報款項或追討已發放款項、取消17名醫療服務提供者參與計劃的資格，以及分別轉介了22宗及14宗個案予警方及相關的專業委員會跟進。在已轉介警方跟進的22宗個案中，17宗已完成調查並毋須檢控。

執業大律師陸偉雄表示，店員如透過取巧方法，利誘長者使用醫療券付款消費，有機會觸犯《盜竊罪條例》中的欺詐罪，最高刑罰監禁14年。若果長者在知情下，仍繼續使用醫療券購物，便成為共犯，呼籲不要以身試法。