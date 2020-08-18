駿洋邨1至3座續作檢疫中心　最快明年第2季才歸還

駿洋邨第4、5五座(駿時樓和駿湖樓)將於月底開始陸續入伙，房屋署將致函通知準租戶辦理入伙手續詳情，但是第1至3座(駿逸樓、駿爾樓和駿山樓)，需繼續保留用作檢疫中心。房屋屋預計有可能需要數月進行頗多修繕工作，最快明年第2季初才陸續入伙。

政府表示會不斷留意疫情發展，審視檢疫設施數量，在可行情況下盡早停止使用該3座樓宇作檢疫中心。按現時估計，應可於年底，即設於竹篙灣檢疫中心第3的2000個檢疫單位投入運作後，便可停止使用駿洋邨第1至3座作檢疫中心，然後清空及徹底消毒單位並交還予房屋委員會。

政府又說會考慮再次以防疫抗疫基金，為受影響的合資格準租戶提供紓緩安排，並會另行通知有關準租戶。

駿洋邨準租戶李先生批評政府罔顧市民需要，做法擾民，更缺乏長遠防疫規劃。他又質疑政府「連今日的事都未處理好，仲講明日大嶼！」，政府應一早預視疫情持續，及早安排更多檢疫中心應付疫情。從事夜更的士司機的他表示，受疫情影響，生活早已入不敷支，儲蓄最多也只能捱兩個月，即使政府再派發津貼，亦不足以彌補現時租住村屋的租金。

身兼議員及房委會委會郭偉強指收到不少準租戶都對政府最新安排感到失望及彷徨，更因此要暫時租住劏房，承擔高昂租金。他呼籲政府盡快歸還駿洋邨予市民，並強調即使政府再次派發特惠津貼，亦未能彌補租金差距，只能形容「有好過沒有」。