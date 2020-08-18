陳志全拒絕延任1年　是否辭任則未有定案

全國人大常委會早前通過決定第6屆立法會將繼續履行職責不少於1年，人民力量陳志全今午（18日）宣布拒絕延任1年，但未有明確指明是否辭任立法會議員，如果日後出現民意調查，顯示市民盼議員留任，陳會再視乎情況，現時則言之尚早。

陳表示，自己是非主留派，將與屬抗爭派之一的議員朱凱廸支持集體杯葛。陳對政府無理推遲選舉感到不滿，並不同意人大決定立法會延任一年的決定。陳指《基本法》中授權立法會議員的任期只有4年，認為人大所表達的是內地的民意，不能代表港人以選舉展現的民意，故認為現屆議員不應留下來延任一年。

至於會否參選下一屆的立法會選舉，陳認為要視乎政府會否讓他「入閘」及市民的支持。陳稱離開立法會後未有具體計劃，亦未知其他議員的去留。陳希望港人不要灰心、不要讓港府從中獲利，以及希望國際社會能繼續支持香港，陳又盼選擇延任的議員展現留下來的價值。

民主派議員昨(17日)召開會議，指大多數議員傾向留守議會戰線，陳志全卻表明自己不是「主留派」，意味不會跟大隊延任，表示支持全體杯葛，拒絕延任一年，又稱社交媒體專頁名稱已於一個多星期前由「陳志全議員（慢必）」刪去「議員」二字。