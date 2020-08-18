保就業申請8.31展開　新罰則對付大裁員可拒申請或取回津貼

第2期保就業計劃沿用第1期的申請資格，為僱員供款強積金的僱主即合資格￼，其強積金戶口須今年3月31日或之前已開設。僱主可在去年12月至今年3月中選取其中一個月份作計算補貼，遞交第2期申請時所選月份可與第1期不同。工資補貼亦與第1期計劃相同，每名僱員可獲上限9000港元的補貼，合共3個月。

而罰則方面，今期計劃新增罰則，如企業已參與第1期計劃，秘書處會檢查僱主在第1期計劃時有否大幅度裁員，僱主如無合理解釋，又無重新聘用僱員的意圖，或會被政府收回全部或部分的工資補貼。而第一、二期僱主若有違反計劃目標或公眾利益的行為，如要求僱員長期放無薪假，亦有機會被拒絕申請第二期計劃，或取回第二期部分或全數已發放的補貼。

勞工及福利局局長羅致光解釋，是要保留撥款的權力，計劃規定僱主不可裁員及要把全數補貼用在支薪，但有僱主要求員工長時間放無薪假，甚至有無良僱主，故設立相關條款保留權力。