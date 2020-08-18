下令索被告最新案底不果　法官要律政司警察解釋

律師行男文員訛稱在藝人古天樂所創辦的電影公司任職人事總監，藉詞為廣告及電影試鏡，誘騙女子到酒店試鏡時非禮及騙錢。他被裁定兩項使用虛假文書、3項盜竊及一項非禮罪成，今日(18日)於區域法院被判囚36個月。

但於判刑前，法官指出早前控方所呈交被的告刑事紀錄已是近兩年前，期間被告有其他定罪，要求控方呈上更新的紀錄。惟控方今日才回覆法庭，因被告拒絕提供指模，故系統未能更新紀錄。

法官聞言直斥：「點解出現呢個漏洞，世人都應該知」，反問是否只要被告「縮埋手指」不願提供指模，即使是案底纍纍，法庭仍要當他是沒有案底去處理，質疑這會否會影響司法程序。

法官更質問控方，既然得悉未能更新紀錄，為何不預先通知法庭，指在數星期前押後案件時，已下令控方作出更新，坦言:「警方同律政司夾埋印張嘢啫」，「假假地都係命令吖」。

法官直言為官多年並未見過這種情況，明言感到不滿，下令控方或警方要向法庭作書面及口頭解釋，並押後至本月20日再開庭處理。

31歲被告唐家樂，報稱律師行文員。他被控於2018年10月22日在銅鑼灣新會道迷你酒店某房間，偷取女子X5000港元，並於同日在該房內非禮X。另外他又被指假扮餐廳東主，向數名求職女子要錢，又盜用她們的信用卡，涉款近10萬港元。

法官判刑時指，被告有盜竊、不付款而離去及欺詐等案底，更曾被判囚，反映他是不誠實罪行的慣犯，並且屢犯不改，法庭因此需加重刑罰以示阻嚇。