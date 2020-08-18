兩大超市申領補貼後須減價　律師指政府利益傾斜

政府要求兩大超級市場百佳及惠康在申領第二期保就業計劃後，須減價或向弱勢社群提供超市現金券，但有大律師批評政府只針對兩間超市，存在利益傾斜，有違反競爭法的風險，認爲應涵蓋所有超市才公平。有經濟學者則擔心，若超市先抬價再減價，做法有違原意，應加入懲罰條件，確保補貼用得其所。

根據政府統計處最新數字顯示，雖然6月零售總銷貨額跌24.8%，但超市貨品卻逆市上升4.5%。有見及此，政府公布第二輪保就業計劃時加入條件，要求百佳和惠康在領取補貼同時，要為顧客提供減價優惠，同時要向弱勢社群及非政府機構提供超市現金券。

執業大律師陸偉雄形容政府「好心做壞事」，其他超市如華潤、一田、759阿信屋等都有申領保就業，政府不能因爲快而偏向選擇兩間超市作減價，有利益傾斜之嫌，並存在不公及有違反競爭法的風險；政府需改變做法，如規定減價，應所有超市都參與其中。

中文大學商學院客座教授冼日明則稱，過去幾個月零售數據均顯示，超市並沒有受疫情影響，反而在成本沒有增加下，政府補貼令超市利潤上升得很厲害，擔心若超市先抬價再減價，即相當於政府偏幫某些超市促銷，有違原因。他認爲政府應對所有公司一視同仁，要求所有超市將補貼的8成用作減價，並加入條件，若超市的減幅未低於市價則會處以罰則等。