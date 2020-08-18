兩大超市領保就業津貼須提供優惠　百佳指盡力承擔來貨價上漲

港府今（18日）公布第二期保就業計劃詳情，規定兩大超級市場百佳和惠康，若申請第二期計劃須承諾於9月至11月接受補貼期間，為顧客提供各方面優惠。百佳超級市場回覆東網查詢時表示，疫情下不少入口產品來貨價及運費大幅上升，已盡量承擔入口來貨價上漲成本，未來將繼續以合理的價格提供足夠的所需用品，並照顧弱勢社群需求。

百佳指出，作為積極履行企業社會責任的超市，一直致力為社區不同階層提供購物優惠、產品折扣及社區需要的支援，包括捐贈剩食予惜食堂，並每年舉行食物捐贈活動；逢周三為長者提供購物優惠；推行全港首個「關愛長者食物券」，為有需要長者提供食物券，讓其免費換取食品及日用品；以及於疫情期間，為政府及不同非政府機構提供日常用品及所需物資的送遞服務。

百佳又指因應疫情、市場情況及其他國家內部需求，不少入口產品來貨價及運費大幅上升，已盡量承擔上漲成本，以維持穩定合理的產品零售價，未來將本着「以客為本」的精神，繼續以合理價格為顧客提供足夠的所需用品，並盡力照顧弱勢社群需求。

恵康回應指，正仔細研究計劃詳情及要求，樂意向政府了解更多細節。恵康表示，疫情期間顧客購物習慣明顯改變，儘管挑戰不斷，惠康仍繼續向市民提供價格相宜的生活必需品，早前亦有多項措施回饋社會，包括捐出逾1萬份社區愛心包，並為有需要社群安排優先購物服務。

及至上周，恵康更宣布將捐贈10萬張餐券予社會上有需要人士，逾15個慈善團體預計可於下月初獲得首批餐券，並派發予有需要人士。惠康強調，將繼續盡心為市民服務，共同與社會齊心抗疫。