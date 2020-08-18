批評65歲以上僱員補貼額不足　政黨：應提高至9000元

第2期保就業計劃將於本月底開始接受申請，有政黨批評該計劃向65歲以上人士提供的補貼額不足，又批評計劃沒有涵蓋自僱人士。

政府計劃每月向65歲以上有強積金戶口、但無供款人士提供5000港元工資補貼，民建聯議員鄭泳舜指相關補貼不合理，認為金額應為9000港元。他又批評第2期計劃並無涵蓋自僱人士，質疑為何第1期計劃向自僱人士發放一筆7500港元一次性資助，而第2期計劃則沒有，他認為應一同包括在內。

鄭亦提到有不良僱主個案，目前共接獲387宗舉報，又引述有報道指有大型企業，如航空公司考慮裁員，質疑計劃是否能保障僱員，員工不會因裁員而失去工作，他希望政府能盡量簡化申請程序。

對於政府亦要求兩大超級市場百佳和惠康向顧客提供減價優惠，及透過非政府機構以超市券贈予有需要群組。該黨南區社區幹事張偉楠建議超市將重要的日用品、糧油食品最少減價10%、推出優惠券，把不少於一半資助撥給關愛基金，他促請和超市相連的藥房推廣相關優惠，並將食物捐給食物銀行，幫助弱勢社群。