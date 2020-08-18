首輪保就業牛奶公司領近4億元　AEON一田亦榜上有名

政府今(18日)宣布推出第三輪「防疫抗疫基金」，並規定香港兩大超市百佳及惠康在申請第二期保就業後，須要在9月至11月期間向弱勢社群或非政府機構，提供超市現金券，或可以為顧客提供減價優惠。在首輪保就業計劃中，有至少9所超市申請，當中以旗下有惠康超級市場、Market Place by Jasons、Threesixty等超市的牛奶有限公司獲批最多補貼，達3.99億港元，承諾受薪僱員為2.1萬人；百佳超級市場有限公司則獲1.6億港元，承諾受薪僱員為8215人。

另外，以售賣日本貨品為主的AEON超級市場母公司永旺香港，獲批約6千萬港元，排名第3，而走高檔路線的city'super母公司City Super Limited獲批4.3千萬港元，集團旗下亦有LOG-ON 及 cookedDeli。其餘有申請首輪保就業計劃的超市亦包括佳宝食品超市的母公司多泰投資有限公司、華潤超市的母公司華潤萬家(香港)有限公司、一田有限公司與香港馬莎百貨的母公司ALF RETAIL Hong Kong LTD，獲批款項由1.4千萬至2.9千萬港元不等。

首輪保就業計劃中各大超市獲派金額比對

公司●工資補貼金額(港元)●承諾受薪僱員人數

牛奶有限公司●399,558,579.00●21,611

百佳超級市場(香港)有限公司●161,952,324●8,215

永旺香港（AEON）百貨有限公司●59,943,624●3013

City Super Limited●43,625,517●1833

一田有限公司●29,777,724元●1197

多泰投資有限公司(佳宝食品超巿母公司)●26,758,989●1168

華潤萬家(香港)有限公司●21,553,749●1015

ALF RETAIL Hong Kong LTD(香港馬莎百貨母公司)●14,582,262●849