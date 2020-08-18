巴西急凍雞翼帶新冠病毒　食安中心抽查40雞肉樣本未見異樣

深圳衞生部門早前驗出一間來自巴西的肉廠商進口雞翼，表面含新冠病毒，香港食環署食物安全中心今日（18日）公布檢測巴西進口雞肉樣本結果，顯示所有樣本對2019冠狀病毒病呈陰性反應。發言人表示，早前涉事批次雞翼迄今沒有在港發售，為審慎起見，中心亦暫時停止辦理相關廠房的禽肉進口許可證申請，並等待有關當局提供進一步相關個案的調查和化驗資料。

食環署發言人表示，因應深圳市疫情防控指揮部辦公室的信息指深圳發現一份從巴西進口的雞翼表面樣本對2019冠狀病毒病檢測結果呈陽性，作為預防性措施，中心已從進口及批發層面抽取共40個來自巴西的冷藏雞肉樣本作2019冠狀病毒病檢測。檢測結果顯示，所有樣本對2019冠狀病毒病呈陰性反應；又指，中心8月13日得悉有關事件後，已即時向深圳及巴西有關當局了解事件，並與本地主要進口商及零售商跟進，發現涉事批次雞翼迄今沒有在港發售。

發言人提醒，根據世界衞生組織和各地的食物安全機構資料，目前沒有證據顯示人類會透過食物感染2019冠狀病毒病，市民應徹底煮熟食物，避免食用生或未煮熟的動物產品，以及分開處理生熟食物，特別是處理生肉及內臟，以免食物交叉污染；並時刻保持個人、食物及環境衞生。特別是市民應注意手部衞生，若接觸環境表面或未煮熟食物後，不應觸摸眼、耳、口或鼻。