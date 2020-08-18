超市申補助後須推減價優惠　市民斥政府「惠民都要兜大圈」

政府今日(18日)宣布，香港兩大超市百佳及惠康在申請第二期保就業津貼後，須在9月至11月期間，向顧客提供各方面的減價優惠，或為弱勢社群或非政府機構，提供超市現金券。有市民認為措施有助於低收入人士，亦有市民認為作用不大，批評政府未有直接幫補受疫情影響的商户。

在上環一帶上班的譚先生表示，市民大多會到惠康及百佳購物，認為兩個大型超市推出優惠有利於低收入的市民，雖然措施推出得較遲，但形容「點都好過冇」。他又指，眾多香港市民因疫情而影響生計，質疑政府為何不直接補貼小商户，而是透過超市發放優惠，坦言政府的措施「一直兜大圈」。

同樣在上環上班的鄧小姐稱，大型超市一直有恒常地推行優惠，認為措施的成效不大，需評估是次「保就業」下推出的優惠有多少。她又批評政府與其推出超市優惠，倒不如實際地幫助食肆或其他商户，以助他們渡過經濟難關，又坦言已不相信政府，認為其防疫措施既推出緩慢，且不理想。

另外，市民雷小姐則十分認同政府規定超市申請保就業津貼後，須推出減價優惠，認為有關企業已多次申請補助，應該回饋市民，惟她認為政府應直接回饋失業人士，效果會更佳。