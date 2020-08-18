鰂魚涌街市提早關門深度清潔　老鼠「冇有怕」續游走

新冠肺炎疫情仍未受控，香港各區街市多番爆出感染個案，成重災區。食環署今日(18日)派員到鰂魚涌街市、坪洲街市、通州街臨時街市和洪水橋臨時街市，進行深層清潔及消毒工作。其中，鰂魚涌街市提早在傍晚5時左右關門，東網記者目擊街市有老鼠出沒，有市民直言此街市殘舊老化、衞生情況惡劣，食物亦不新鮮，平日都不會來這裏買餸。

東網記者於下午5許抵達鰂魚涌街市，發現街市已經關門，檔販正在收拾，比原定提早2小時。雖然食環署早前表示，已加強街市的防鼠措施，但記者仍發現街市有老鼠出沒。清潔工人至晚上7時開始，為街市內外進行「大清洗」，包括街市外的樓梯。

市民陳小姐表示，街市「好污糟」又殘舊，衞生情況欠佳，沒有冷氣，形容「又焗又唔通風」，令肉類都不甚新鮮。她續指，街市正在裝修，許多檔販均暫停開檔，現時街市內十室九空，自己平時則較少光顧此街市。

街坊關小姐則指，她事前並不知道街市要提早關門，但認為街市深層清潔和消毒是「好事」，能增加顧客的信心，自己亦會更常到此街市，她又指長者較喜歡到政府轄下身的街市買餸。

檔販劉先生稱，街市每日都會清洗，強調此街市一向都很乾淨，而今次是深層次清潔，形容是好事，雖然要提早關門，但他表示對生意影響不大，食環署亦已事先要求他們把雜物搬回店內，方便清潔。