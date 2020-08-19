何志平專欄：少數人的政治

來看守所探望我的三個朋友中有個美國人，家住休斯敦，是退休了的一家跨國能源企業的前總裁邁斯特。每季他來紐約開董事會時總會在城中多留一天，撥冗前來看看我。

還記得他第一次來的時候，是二○一八年下半年，正值美國政壇的「中期」選舉。美國總統、國會議席、參議院議席等民選席位，任期都是四年一屆，但議會要確保其延續性，每兩年便更換部分議席。

邁斯特跟我見面時，客套過後，因為隔牆有耳，不便於大庭廣眾的公共場合，談及個人或敏感的話題，很自然的帶起當時的熱門新聞：政壇的選舉。

那時候特朗普剛當了總統一年半左右，批評他的聲音此起彼落，他四面受敵，卻又要背起整個共和黨的各級政府中期選舉的策劃，真難想像他怎的應付下來。

對美國獨有的選舉制度，邁斯特有他個人的看法。他謂：「你看這國家好像就是由民主黨和共和黨控制了選情，但真正的『造王者』卻是少數的中間選民！民主黨的核心基本盤約是百分之三十選票，擴大了能影響到的可以有百分之四十五。共和黨的基本盤約百分之二十五，擴大後可以有百分之四十至四十五，都是勢均力敵。那麼中間騎牆的百分之十選民每次選舉都能起關鍵的作用！」

「這中間的小部分人傾向哪一邊，哪一邊便勝出，而美國競選制度是非常殘酷的，贏者全拿，輸了便一無所有！所以這中間的少數分子便是各黨各派爭取的目標。不是嗎？你看，二○一六年總統大選，所有宣傳造勢的資源和力量都是放在全國的幾個州，就是「搖擺狀態」的州份，如科羅拉多、佛羅里達、艾奧瓦、賓夕凡尼亞、俄亥俄、明尼蘇達、密歇根、內華達及北卡羅萊納州等的幾個州，都是大選決勝負必爭之地！」

我不禁的反問：「民主選舉制度不是說少數服從多數的嗎？」

邁斯特嘆了一口氣，接着說：「對啊！但魔鬼在細節裏！」民主選舉制度詳情是：「一人一票，票票平等；多數票的勝出，少數服從多數，多數照顧包容少數」。重要的，而時常（及永遠）被遺忘的，就是最後的一句話：要照顧少數人的利益。因為制度上的無情，勝者盡掃，敗者全無，要乞望於勝出者（原來的敵人）的仁慈憐憫和照顧。而勝者得益巨大，權力的亢奮腐蝕了公義和意志，欲望的延續掩蓋了良知和智慧，上了位便用盡在位的權力和優勢，鞏固自己的位置，為連任鋪路，另一手則嚴打對手，使其不能翻身，而再挑戰在位者。這就是「多數人的暴政」（tyranny of the majority），是這個民主選舉制度下的生態和常規！」

接着，邁斯特馬上跟進補充說：「現在這個民主選舉制度已腐敗得變成了財閥當政，富豪政治了，社會最低下的一層走投無路，有冤沒法訴，依規則進行遊戲永遠都贏不了，只能走險訴諸於暴力，以身試法，上街抗議，打砸搶，發展下來成為恐怖力量……而成為少數人的暴政（tyranny of the minority ）！」

所以我說，世界上的恐怖主義，都是愈「反」愈「恐」！源頭是大國的橫蠻欺凌，強搶豪奪，怪不得別人，只能怪自己！

我聽罷只能夠說一句：「阿彌陀佛」！