黎智英刑恐記者案今開審 或因風暴延後

壹傳媒黎智英於2017年參與六四集會時，涉嫌在維多利亞公園內恐嚇1名記者，黎否認1項刑事恐嚇罪，司法機構早前已排期今天(18日)在西九龍法院開審該案，預計審期是3天。由於熱帶風暴「海高斯」接近香港，天文台昨晚懸掛8號風球，開審時間或因風暴而延後。

審訊將以英語進行，法庭早前已下令將2名控方主要證人匿名，預計他們將會出庭作供，而控方在審訊期間也可能會在法庭上播放現場的錄影片段和被告接受警方調查時的錄影會面紀錄。

控罪指，被告黎智英(72歲)，於2017年6月4日，在銅鑼灣興發街1號維多利亞公園內近音樂亭，威脅X會使其人身遭受損害，意圖使X受驚。

控方早前表示將傳召2名證人，而在審訊中會以X和Y代替2人的名字。據悉X和Y是同事關係。

控方又透露，控辯雙方會同意大部分案情，控方除了會在法庭播放3條共長約20分鐘的現場錄影片段外，也會依賴被告的錄影會面紀錄。辯方已經向法庭表示不爭議控方將現場片段及被告的錄影會面呈堂，並透露審訊時或會傳召1名辯方證人。

黎智英在本案雖然獲准以現金4000港元保釋，但在保釋期間不得離開香港。他曾多次向裁判法院和高等法院申請撤銷禁止他離港的限制，但都拒絕。

另外，審訊安排在西九龍法院3號法庭進行，而司法機構就本案的審訊作出特別安排，在3號法庭、其延伸部區和記者室預留了共59個座位給記者，另在上述位置預留了共215個座位和企位給旁聽的公眾人士。

根據司法機構一般的慣例，在懸掛8號熱帶氣旋或以上的信號時，法院的審訊均會暫停。如果天文台在上午6時或之前改發較低信號或取消信號，當天的審訊會照原定時間進行。如果天文台在上午6時至11時改發較低風球或取消信號，當天下午會恢復審訊。

如果8號熱帶氣旋或以上的信號在上午11時仍未取消，當天全日的審訊會暫停，被告須於下一個工作天上午出庭。