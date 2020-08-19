東方日報A1：第二期保就業政府大細超　逼百佳惠康減價

政府選擇性揀超市回水！補貼僱主出糧的第二期保就業計劃細節出爐。該計劃八月卅一日起接受申請，申請資格、工資補貼的計算方法沿用第一期計劃的規定。不過政府向兩行業新增額外條件，百佳及惠康超級市場申請時須承諾在九至十一月期間，為市民提供優惠或現金券。另外要求全港約廿間獲補貼的大型物業管理公司必須將至少八成補貼回饋市民，包括減管理費。多間超市同樣獲批數以千萬元補貼，但毋須提供任何優惠，有學者質疑難以監察，或會出現「抬價後再減價」的假優惠問題，甚至令其他超市處於價格劣勢。

第二期保就業計劃的申請資格幾乎與第一期相同，為僱員作供款強積金的僱主，其強積金戶口須在今年三月三十一日或之前已開設。僱主可從去年十二月至今年三月中選取其中一個月份作計算補貼，所選月份可與第一期不同，但必須再遞交申請。工資補貼亦與第一期計劃相同，每名僱員可獲上限九千元的補貼，合共三個月（見表）。另新增罰則，將針對裁員及要求員工放無薪假的企業。

除新增罰則外，政府指定百佳及惠康在獲得第二期補貼後，須在九至十一月期間向市民提供折扣優惠，或為弱勢社群、非政府機構提供超市現金券。政策創新與統籌辦事處解釋，要求物管及超市要回饋市民，是因感覺上物管及超市在新冠肺炎疫情下受影響較少，而指定的兩間超市獲最多補貼，在港分店較多，認為有新要求亦合理。該處初步已與兩間超市接觸，他們原則上支持，又指若其他集團的超市有意加入，該處歡迎及會主動接觸。

勞工及福利局局長羅致光補充，兩間超市在首期計劃均獲一億元補貼以上，會要求相關超市遞交第二期申請時，附上有關優惠的方案，滿意方案才會批出補貼。他又指，難以就受疫情影響程度劃線，但若要檢查十多萬間企業的營運情況，過程將需要長時間，有違計劃目的，要簡單、方便及快捷。

對於港府會否倣效新加坡延長工資補貼計劃，羅明言未有計劃延長，但會繼續視察本港情況，又預計兩期計劃發放的補貼將超出八百一十億元，港府已在防疫抗疫基金預留應急金額。

百佳回應表示，一直致力為社區不同階層提供購物優惠、產品折扣及社區需要的支援，包括推行全港首個「關愛長者食物券」。因應疫情、市場情況及其他國家內部需求，不少入口產品來貨價及運費大幅上升，已盡量承擔上漲成本，以維持穩定合理的產品零售價，未來將繼續以合理價格為顧客提供足夠的所需用品，並盡力照顧弱勢社群需求。惠康則表示，正仔細研究計劃詳情及要求，樂意向政府了解更多細節。

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