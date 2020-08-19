探射燈：親子困獸鬥易衝突　家長宜關心忌打罵

疫情下隱蔽青年勢增，面對子女終日足不出戶猶如「困獸鬥」，因各種原因與家長產生的摩擦、衝突機會亦大增。專家提醒家長要小心處理，打罵和爭吵會適得其反，若察覺孩子出現心理問題，如打機成癮、長時間隱蔽在家，應盡早求助。

「本身隱青情緒比較敏感，佢未必識得用一啲方法去表達自己嘅感受，所以家長處理時要更加小心。」香港基督教服務處註冊社工梁曉翠指，青少年長時間沒有與外界接觸，當要重新接觸群體時，容易出現社交焦慮。家長本身都要面對一定困擾而致情緒欠佳，若家長無法分開處理個人負面情緒及子女教育，當子女不聽話或未能達到自己期望時，施加壓力及指摘，只會增加家庭摩擦。

香港心理學協會會長劉英健表示，停課及在家工作令家長與孩子相處時間增多，很多家長未能適應及不懂處理，致情緒壓力倍增，若採用不適當方法例如打罵和爭拗，容易破壞親子關係及傷害孩子心靈；孩子會啟動防衞機制，例如逃避和否認，從而轉向在遊戲機中尋找成功感和填補空虛感，對打機的依賴增加，長遠甚至取代與父母之間的關係。他勸喻家長平時要注意自己言行舉止，避免過多怪責，增加同理心，亦可以家教管理系統方法處理，與子女訂立獎罰機制，如在做功課或打機時間有規律可獲獎勵，相反則削減遊戲時間、沒收遊戲機等懲罰，以改善情況。