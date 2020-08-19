網民熱話：大懵港媽疑誤闖色情髮廊　阿仔理髮慘變光頭仔

平價髮廊在舊區成行成市，不過光顧時亦要打醒精神。近日一名港媽在社交平台分享一段激氣經歷，聲稱日前在深水埗光顧一間髮廊為兒子理髮，着大媽級髮型師為兒子頭髮兩邊剷青，最終卻將其剷成光頭，港媽作出投訴反遭對方惡言相向。不過網民不止未有同情其遭遇，更懷疑她入錯提供「另類服務」的髮廊。

該名港媽在Facebook群組「深水埗街坊會」發貼，提醒街坊勿中伏。事緣港媽帶其兒子到深水埗一間非常「地痞」，單剪$30元的髮廊剪髮。店內是一名年約50多歲的大媽「坐鎮」。當時港媽要求對方將兒子「兩邊剷青，頭頂留番短頭髮」，豈料對方聽完後卻如「耳邊風」，二話不說將其兒子頭髮全部剷走，港媽來不及阻止，更換來大媽聲大夾惡回應：「乜唔係咁樣剪咩？」港媽聽罷氣上心頭，「如果全部剷晒，我就唔使搵你剪啦！」又指事後兒子因為「新髮型」而痛哭，令其十分無奈。

不少網民看過貼文後，直言非常爆笑，「$30單剪，沒有剪到見血已屬超水準發揮」。亦有人看過港媽貼出髮廊的門口照片後，懷疑是提供「另類服務」的色情髮廊，「呢啲剪髮舖係畀男人去」、「正常人都唔會帶個仔去呢啲地方剪髮！」、「見到個門面咁，貼錢都唔會入去剪啦」。亦有人搞笑稱：「個頭剷得幾均勻，業餘嚟講幾專業」。

網民有話說

Joe Leung：自己去錯地方、怪得邊個呀😂

Christy Pang：當買個教訓，小朋友頭髮好快長，樓主唔好咁唔開心

Long Kiu Pang：呢啲舖真係無勇氣入，我覺得全部人行出嚟都係呢個髮型

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