打工仔8號風球仍要上班　僱主可安排在家工作

颱風海高斯為本港帶來今年首個8號風球，但未必能為所有打工仔帶來「打風假」。鑑於新冠肺炎疫情肆虐，部分公務員及企業僱員，正採取在家工作的模式上班。勞工處守則指，打風期間若僱員難以返回工作崗位，僱主應容許他們在家工作。換言之，現時已經在家工作的打工仔，在8號風球下仍然有機會被僱主要求上班。

勞工處訂立的《颱風及暴雨警告下工作守則》，內容未有明確提及僱員在8號風球下的在家工作安排，但《守則》列明僱主在制訂僱員在惡劣天氣的上班安排時，「應盡量體諒每位僱員可能面對的不同情況，考慮當中的實際困難和僱員的需要，作出情理兼備及彈性的處理。」其中一個彈性處理的例子是，「容許返回工作崗位有困難的僱員居家工作，或有較寬裕的上班和復工時間。」

另一方面，《守則》在闡釋僱主責任時，引述《職業安全及健康條例》及《工廠及工業經營條例》，指僱主有責任確保其所有正在工作的僱員安全，包括為他們提供及維持一個安全的工作環境。換言之，除非僱員能夠證明在打風期間，未能安全地在家工作，例如家居結構受損等，否則僱員在打風期間仍有可能被僱主要求在家工作。

不過，《守則》亦建議將僱員分為「必要人員」及「一般僱員」兩類，並以不同方式處理其上班安排，例如在8號風球期間，僱主應該因應業務需求，將當值人數減到最少，除必要人員外，僱主不應要求其他僱員上班，而必要人員亦應在安全情況下，按照與僱主協定的安排繼續上班或當值。