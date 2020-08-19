清晨一度懸掛10號風球2.5小時　低窪處水浸近一米約10人受傷

颱風海高斯以雷霆萬鈞之勢直捲澳門，澳門昨晚11時半改發8號風球，今日凌晨2點半及5時，分別升級至9號風球及10號風球。期間，多個低窪地區都有水浸情況，部份地區水深一度近一米，包括青洲、關閘廣場隧道、馬場北大馬路、祐漢街市、筷子基、內港等一度停電。截至早上9時，澳門衞生局接獲10人受傷報告，2人傷勢中度，8人輕傷，另有171宗與颱風相關的事故。

海高斯影響澳門的時間甚長，昨晚入夜後，風勢增強，大雨滂沱，低窪地區開始水浸，銀河酒店發生水晶大堂假天花塌下事故，消防於凌晨4時許接獲酒店保安報案，3名男員工受傷送院，情況穩定。

10號風球在市區造成不少破壞，清晨6時前，民防行動中心指，內港開始出現嚴重水浸，位於沙梨頭街市的緊急疏散停留點須關閉。在沙梨頭海邊街至巴素打爾古街一帶，有目擊者指馬路水浸一度超過腳眼，有私家車駛至巴素打爾古街時「死火」，路上漂浮不少垃圾、雜物、交通雪糕筒等。有市民擔心今次水浸會如颱風「天鴿」時嚴重，隨時戒備。

至早上7時30分，澳門氣象局改發8號東南風球，海高斯於早上6時於珠海西部登陸，漸遠離澳門。民防行動中心表示，海高斯襲澳期間，在澳門和離島共錄得147宗事故，當中以招牌、窗戶等物件脫落或搖搖欲墜最多，有70宗；棚架、天秤或者其它地盤設施墜落/搖搖欲墜6宗；被困升降機1 宗；火警1宗；交通事故1宗，另有多宗塌樹。

澳門對上一次發出10號風球是2017年8月23日，颱風天鴿正面吹襲澳門，造成嚴重破壞，澳門一度斷水斷電，多人死傷，解放軍駐澳部隊亦出動救災。