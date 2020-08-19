袁國勇倡食肆每小時換氣6次　工程學者指現有冷氣難做到

新冠肺炎的疫情反覆，港府前日(17日)宣布再延長一系列禁令，包括禁晚市堂食令，而任何時間顧客人數不得超過座位數目的一半、不得多於2人同坐一桌。有工程學者今(19日)表示，食肆難以靠現有的冷氣系統增加換氣次數，降低播疫風險，建議安裝鮮風機，以增加空氣的流動，但坦言工程費用「10萬8萬走唔甩」，希望當局考慮資助業界。

就港大微生物學系講座教授袁國勇曾指出，為求防疫食肆需要改善通風，每小時最好可以換氣6次。理工大學屋宇設備工程學系副系主任梅國威表示，大部分食肆屬室內密閉空間，以現時的冷氣系統難以達致該換氣頻率，「即係好似無可能將2匹冷氣變成4匹咁樣」。

他續指，若要增加餐廳空氣流量，可找承建商加裝鮮風機，機器能有效把室內二氧化碳含量降低，增加一倍鮮風量，以加大空氣的轉換率，亦可以幫助抽濕。但他坦言，即使食肆加裝了鮮風機，亦不一定可以每小時換氣6次，需視乎該店方使用裝備的力度、及現有冷氣系統的質量。

問及加裝鮮風機的價錢，梅指視乎食肆空間大小等因素，但「10萬8萬都肯定走唔甩」，又指加裝機器後，電費會上升約20至30%，希望當局可以資助業界安裝的費用。