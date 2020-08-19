增13間食肆有確診者到訪　稻香再有分店上疫榜

2020年08月19日 10:41
  • 東網電視
    更多新聞短片
    稻香集團位於雅蘭中心的分店早前出現多宗確診個案。
    新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨晚(18日)更新確診者曾到訪的食肆及大廈名單，再多13間食肆上疫榜，包括灣仔北海中心稻香。
    翻查資料，除了灣仔稻香外，旺角雅蘭中心稻香分店亦曾有確診者到訪，當時一行數十人曾到該分店舉行「慶回歸」活動，至今該群組已有最少41人染疫，稻香集團全線分店亦曾暫時停業，其後於本月12日重開。
    「新增確診者到訪餐廳名單」
    港島
    ●灣仔北海中心 稻香
    九龍
    ●深水埗榮吉工業大廈 開花結果
    ●深水埗北河街66號 榮華茶餐廳
    ●長沙灣喜韻商場 意樂餐廳
    ●九龍城福家大廈 東門冰室
    新界
    ●屯門欣田街市 唐記包點
    ●屯門良景商場 金大班
    ●屯門寶怡商場 雲貴軒米線專門店
    ●天水圍置富嘉湖 百份百餐廳
    ●荃灣愉景新城商場 Chef's Stage Kitchen
    ●葵芳新都會廣場 芽莊
    ●大埔富善商場 大快活
    ●坑口TKO Gateway 肯德基家鄉雞
    《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease