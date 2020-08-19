增13間食肆有確診者到訪 稻香再有分店上疫榜

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨晚(18日)更新確診者曾到訪的食肆及大廈名單，再多13間食肆上疫榜，包括灣仔北海中心稻香。

翻查資料，除了灣仔稻香外，旺角雅蘭中心稻香分店亦曾有確診者到訪，當時一行數十人曾到該分店舉行「慶回歸」活動，至今該群組已有最少41人染疫，稻香集團全線分店亦曾暫時停業，其後於本月12日重開。

「新增確診者到訪餐廳名單」

港島

●灣仔北海中心 稻香

九龍

●深水埗榮吉工業大廈 開花結果

●深水埗北河街66號 榮華茶餐廳

●長沙灣喜韻商場 意樂餐廳

●九龍城福家大廈 東門冰室

新界

●屯門欣田街市 唐記包點

●屯門良景商場 金大班

●屯門寶怡商場 雲貴軒米線專門店

●天水圍置富嘉湖 百份百餐廳

●荃灣愉景新城商場 Chef's Stage Kitchen

●葵芳新都會廣場 芽莊

●大埔富善商場 大快活

●坑口TKO Gateway 肯德基家鄉雞