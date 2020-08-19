增13間食肆有確診者到訪 稻香再有分店上疫榜
2020年08月19日 10:41
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稻香集團位於雅蘭中心的分店早前出現多宗確診個案。
新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨晚(18日)更新確診者曾到訪的食肆及大廈名單，再多13間食肆上疫榜，包括灣仔北海中心稻香。
翻查資料，除了灣仔稻香外，旺角雅蘭中心稻香分店亦曾有確診者到訪，當時一行數十人曾到該分店舉行「慶回歸」活動，至今該群組已有最少41人染疫，稻香集團全線分店亦曾暫時停業，其後於本月12日重開。
「新增確診者到訪餐廳名單」
港島
●灣仔北海中心 稻香
九龍
●深水埗榮吉工業大廈 開花結果
●深水埗北河街66號 榮華茶餐廳
●長沙灣喜韻商場 意樂餐廳
●九龍城福家大廈 東門冰室
新界
●屯門欣田街市 唐記包點
●屯門良景商場 金大班
●屯門寶怡商場 雲貴軒米線專門店
●天水圍置富嘉湖 百份百餐廳
●荃灣愉景新城商場 Chef's Stage Kitchen
●葵芳新都會廣場 芽莊
●大埔富善商場 大快活
●坑口TKO Gateway 肯德基家鄉雞
《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease