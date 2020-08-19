大澳出現輕微水浸　居民憂心通宵「睇水」

強烈熱帶風暴海高斯吹襲本港，大澳今早(19日)出現輕微水浸，集中於新橋橋頭的街市街及吉慶街一帶，早上9時許更錄得約2米多的最高水位，其後開始水退。有居民指出，不少街坊由昨晚(18日)開始嚴陣以待，如於家中前後門設水閘「擋水」，「更有街坊擔心會水浸，通宵睇水位（變化）！」；另有居民批評大澳防洪措施不足，冀港府正視及改善。

大澳每次打風都淪為水浸重災區，新橋橋頭的街市街及吉慶街一帶大多為商戶，每次都首當其衝，今次亦不例外。居於大澳的守護大嶼聯盟召集人謝世傑指出，今次颱風「來得好急」，渠務署亦出動協助商戶及居民等設水閘及封橋等，所幸今次於早上已開始水退，令居民稍為安心。

大澳居民權益關注組副主席陳瑞銘表示，政府原本預測今次水位逾3米，不少街坊昨日聞「風」將至，即紛紛在家做好準備，幸好今晨水位較預期低，居民所受影響較少。

居民趙小姐指出，街上不少大樹被強風吹倒，幸好位於太平街的家園未受波及，但年老父母仍擔心不已，「次次打風都要擔驚受怕」；她批評，政府對於大澳防洪措施「甩甩漏漏」，令洪水有機可乘，威脅居民，促請當局對此作全面檢討。