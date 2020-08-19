全民病毒檢測延至9月1日展開　十八區設採樣中心

政府為全港市民檢測新冠肺炎病毒的「普及社區檢測計劃」再度延期！香港醫學會表示，政府最新擬定的普及檢測計劃將於9月1日展開，全港18區會設立採樣中心，目前已招募到約2000名醫護人員協助市民採集樣本。

當局昨晚(18日)與本港多個醫學團體代表再度開會，商討「普及社區檢測計劃」的執行細節。據政府早前向醫學團體透露，計劃原定最快於本月24日展開，後來押後至最快本月底，昨晚的會議上，相關計劃展開的日期再被延至9月1日，為期1至2星期。

有份參加會議的香港醫學會表示，政府未有解釋該計劃再押後的原因，不過，政府代表於會上交代會在全港18區設立採樣中心，選址可能在學校、運動場、社區會堂及社區中心等，中心會由早上8時至晚上8時開放，分為3至4個時段收集樣本，為免市民長時間排隊等候，政府會要求參加檢測的市民先預約、再到場採樣。

醫學會又指，政府透露目前已招募到約2000人協助市民採集樣本。採樣人員將分為每18個人為一組，每組設1名組長、7名副組長和10名組員，同一個採樣中心可能會有多於一組採樣人員當值。據悉，採樣人員將包括醫生、護士、牙醫、紅十字會及聖約翰救傷隊隊員、護士課程的高年級學生。

另外，颱風海高斯襲港，衞生署宣布，該署轄下供送交深喉唾液樣本作2019冠狀病毒檢測的13間指定胸肺科及皮膚科診所收集點將暫停開放；運輸署亦宣布，在西貢惠民路西貢壁球場向街渡營辦商及其僱員派發病毒檢測套裝及收集樣本瓶的安排，會延期至24日（下星期一）上午10時至下午2時在同一地點舉行。

隨着颱風遠離，衞生署已宣布，在22間普通科門診診所的樣本瓶派發服務將於明天恢復。