社聯南昌街組合社會房屋　首批住戶下周入伙

公屋平均輪候時間升至5年半，市民為求有瓦遮頭，一家幾口瑟縮在數十呎劏房的慘劇屢見不鮮。社會服務聯會位於深水埗南昌街樓高4層的組合社會房屋，歷經3年後終於落成，因應疫情已改裝喉管，希望住戶安心。首批幸運兒下周一(24日)入伙，較原定計劃遲個半月。89戶家庭終於有個安樂窩，社聯透露獲安排入住的大多是單親家庭，負責管理的東華三院將推行多個計劃，增進鄰里關係。

南昌街的組合屋外牆色彩斑斕，68個貨櫃間隔出89個單位，為劏房戶帶來曙光。踏進示範單位，簡約的傢俬打造出時下流行的日系文青風。社聯業務總監黃健偉說，有本港家具企業為住戶挑選合適的家具、擺設，而賽馬會將津貼他們購買，3人單位將獲4000港元資助、2人單位為3000港元，住戶亦可用津貼買二手傢俬。黃又說，因應早前爆出去水渠播毒疑雲，已將喉管由U型隔氣彎管改成W型。不過，組合屋與大街僅數米之隔，底層住戶的一舉一動，路人一覽無遺，社聯表示將與租戶一起裝飾住宅外的鐵絲網，增加私隱。

東華三院上周已完成抽籤揀樓，將於下周一至下月底，分4批入伙。社聯將以綜援租金津貼，或住戶入息25%釐定租金，下限為每月600港元。黃表示明白疫情下，租戶收入或大跌，若有經濟困難，可向東華三院提出。

承建商去年4月入場平整地基，至12月在佛山大量生產俗稱「盒仔」的組合屋，經陸路運到本港，首個「盒仔」去年底進駐南昌街，在短短半小時內便裝嵌好。黃形容首間房子「出生」之時，團隊相當興奮，惟他慨嘆，原本預料整個工程只需一年時間，怎料疫情來襲，內地廠房遲遲未能復工，「盒仔」兩、三個月後才交齊貨，最終延至今年4月底完工，屋宇署7月才批出滿意紙，比預算多出3個月。

由研究、籌備到落成，整個項目花約3年時間，由關愛基金撥款3570萬港元興建，平均每個單位成本約45港萬。黃強調，此工程為全港首個鋼結構組裝合成建築法的項目，政府部門均沒有相關標準，例如結構和消防要求等讓業界參考，過去兩三年大家一起「摸着石頭過河」，政府而今才制定一套規管細則，認為這是疫情之外，整個項目最大挑戰。