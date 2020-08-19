8號風球剛解除　打工仔趕返工　多個交通樞紐現上班人潮

熱帶風暴「海高斯」已在內地登陸，本港風勢隨之減弱，香港天文台已於今早(19日)11時10分改發3號風球，大批得享半天「風假」的打工仔陸續開始返工，各大交通交匯處開始出現絡繹不絕的人潮，尤其較為偏遠的新界多個車站均出現返工人流，港鐵大埔墟站11時許已見大批市民入閘乘車，其時紅隧巴士站還沒見上班人潮，多輛巴士則停泊候客，但半小時左右，各大交通樞紐已人頭湧湧。

天文台清晨已預告會於中午前後解除8號風球信號，約11時半、即天文台解除8號風球不夠20分鐘，港鐵大埔墟站已開始出現上班人潮，大批市民在附近的巴士總站下車後，魚貫湧往該港鐵站拍卡入閘。

市民廖女士表示，昨晚(18日)已預計今日要返工，她預料，現在有不少公司安排員工在家工作，中午上班亦不擔心會人多擠迫，她透露，其公司有彈性安排，員工會分為兩隊人輪流上班，今日碰巧輪到她要返回當值。

市民楊先生則由大埔墟站乘港鐵到太古站上班，他稱，今日11時許便解除8號風球，難免有少少失望，亦擔心市民一下子湧出上班，乘港鐵會人多擠迫，但公司有彈性安排，毋須於指定時間回到公司，所以不擔心遲到。

東鐵線最繁忙的九龍塘站亦出現人流，11時許，大批市民已在該站東鐵線的月台下車，轉往車站大堂轉乘觀塘線上班，有人急步快跑，九龍塘站外面的的士站則未見有乘客等車。

紅隧巴士站方面，陸續有市民乘車上班，中午起人流愈來愈多，多條過海巴士線均大排長龍，巴士公司派職員協助，現場紅隧口的交通亦逐漸擠塞。