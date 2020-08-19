第二期保就業計劃要求回水　有物管公司考慮是否申請

補貼僱主支薪的第二期保就業計劃本月31日開放申請，計劃規定聘用1000人以上的物業管理公司，接受第二期補貼時，必須回饋最少80%補貼予業主、業主立案法團，包括減管理費等。有物管公司回覆東網表示，正研究計劃內容，再決定是否申請。

第一期保就業計劃上載的企業名單顯示，新鴻基地產旗下的啟勝管理服務有限公司是獲最多補貼的物管公司，金額達1.37億港元，承諾受薪僱員人數5780人；排第2位的是仲量聯行物業管理有限公司，獲批1.1億港元，承諾受薪人數4804人；第3位則為ISS FACILITY SERVICES LIMITED，獲補貼8395萬港元，承諾受薪僱員4806人。

不過，政府日前宣布第二期計劃會加入額外的「回水」條件，東網向多間物管公司了解會否申請第二期補貼。啟勝管理服務有限公司回應指，第一期獲批的工資補貼會全數用作支付員工工資，亦已根據物業內涵蓋於計劃下員工所獲的資助金額，全數撥至其日常相關物業的管理帳戶。

啟勝已致函旗下物業的業主立案法團及業主委員會，要求所有物業共同承擔計劃的要求及原則，確保接受款項期間不會裁員，另亦已通知業戶有關安排。就第二期計劃，啟勝會繼續沿用以上形式，期望按資助精神協助業主立案法團及業主委員會更靈活及具彈性地使用有關款項。

仲量聯行物業管理有限公司發言人則表示，將會詳細研究政府第二期保就業計劃內容，再決定是否申請。