警破比特幣及大嶼山行車許可證騙案　拘2無業漢涉款280萬

警方偵破21宗詐騙案件，港島總區重案組高級督察盧愛健表示，近日在社交平台發現有人發出虛假帖子，吸引市民投資比特幣或提供澳門賭場賭博貼士，但犯罪集團並無清晰說明所謂比特幣及百家樂投資詳情，純粹吸引受害人相信能在短時間內賺取大量金錢。貼文亦會以豪華生活照片包裝，展示大量金錢及名貴房車，從而吸引受害人上當。

犯罪團夥亦利用不同身份，在社交媒體上表示能以9,800港元申請大嶼山封閉道路通行許可證，使受害人可以一年內駕車到大嶼山一些封閉路段，包括梅窩，長沙等地觀光，受害人誤信騙局，把個人資料包括身份證及行車證給騙徒。最後騙徒不但不會為受害人申請許可證，更會利用個人資料勒索受害人，要求受害人交數千元至80,000港元不等，否則會將個人資料發布上網。

港島總區刑事部於昨日(18日)採取行動，拘捕2名分別36歲及38歲、均報稱無業的男子，2人主要以個人銀行戶口收取部分騙款。警方調查發現，有關騙案同屬一個犯罪集團，相信營運幾個月，共有22名受害人(16至56歲)，包括學生及專業人士等，虛擬貨幣投資騙案涉款270萬港元，大嶼山封閉道路通行許可證申請騙案則涉款約10萬港元。21宗案件共涉款282萬港元，最高一宗被騙250萬港元，涉及投資比特幣。