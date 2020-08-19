梁天琦擬申請假釋盼提早出獄　消息指要考慮申請人悔意

本土民主前線前發言人梁天琦因2016年旺角暴亂案，被控暴動罪罪成，判監6年，料最快於2022年初出獄。有消息指出，梁天琦擬委託律師申請「假釋」，如獲批准，預計可提早明年1月出獄，但據悉，他至今仍未向保安局轄下的監管下釋囚委員會提出申請。

根據保安局資料顯示，現時假釋方式分為兩項，包括監管下釋放計劃和釋前就業計劃，兩者均由保安局的「監管下釋囚委員會」負責。其中監管下釋放計劃是為服刑3年或多於3年監禁刑期（終身監禁除外），而且至少已服滿刑期的一半或20個月的囚犯，均符合有關計劃申請資格。申請人可在最早獲釋的日期前6個月提出申請，一旦假釋申請獲接納，出獄後該人仍受監管令規管。

據了解，梁天琦現時符合上述計劃的申請條件，加上在獄中行為良好，故正考慮申請。有消息人士透露，無論對方事先張揚事件背後的目的是甚麼，懲教署及監管下釋囚委員會都會按既定機制去處理所有申請，考慮多項因素，包括獄中行為表現，申請人對所犯罪行悔意及改過決心。

保安局資料顯示，監管下釋放計劃的監管令有訂下相對條件，包括必須遵從由監管人員就執行監管令給予的所有指示，假釋後的30日內需與監管人員會面，其後在每次會面後的30日亦要進行相關會面。

監管令亦指，若假釋人士打算離開香港或在外地定居，你必須至少在離港前7日通知監管人員，讓監管人員作合適的指示；若因緊急情況而未能在7日前給予通知，你必須在離港前取得監管人員的事先批准。當返港後，亦需在在抵港後的24小時你內通知監管人員等。