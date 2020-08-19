憂內地醫護質素參差難追責　區議員斥港府硬推全民檢測

新冠肺炎疫情一波未平，一波又起，港府將推行全民自願性檢測，挑出社區隱形傳播者。有區議員和醫護界代表今(19日)召開記者會，認為政府一意孤行推行全民檢測，又批評政府以「加速落實」防疫措施為由，讓內地人員可豁免檢疫。他們又要求政府將病毒測試程序交予本地的病毒實驗室，並以行政命令等方式填補私隱條例的漏洞。

社區動力策略總監歐贊年指，港府豁免內地支援隊人員的入境強制檢疫，惟這些人員與病人、病毒樣本有頻繁接觸，變相是引狼入室，讓病毒走入社區，直斥港府是「帶頭做壞規矩」，恐引起第4波疫情爆發。歐又指，內地的醫療專業普遍質素參差，培訓、考核和工作方式亦與香港不同，豁免註冊後一旦發生醫療事故，將難以追查及問責。

香港酒店工會上周五(14日)在社交網站披露，沙田帝逸酒店有多名內地醫護入住，歐批評政府未有對外公布資訊，加上多名專家質疑全民檢測成效，令公眾信心大減。他又提到，被美國制裁的華大基因執行檢測是受委託的實驗室之一，憂慮港府企圖藉此建立「港人基因資料庫」，而政府至今亦未肯保證相關數據不會「送中」，形容港人的擔憂非空穴來風。

社區動力建議，港府將個人資料和含基因的樣本分開、以行政命令等方式，填補現行《個人資料(私隱)條例》的漏洞，同時私隱專員公署亦應成立特別工作小組，加強保護公民數據。該團體又建議所有病毒測試必須交由本地病毒實驗室進行，讓防疫經驗留在香港，以應對日後的疫症。