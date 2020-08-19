全民檢測擬招醫護生做採樣工作　議員斥港府不負責任

新冠肺炎疫情持續，政府最新擬定在9月1日推出自願性的全民檢測計劃，並擬聘請理工大學護理學院及康復治療科學系學生進行採樣工作。身兼泌尿科專科醫生的議員郭家麒今(19日)批評，政府聘請毫無臨床經驗的學生是置學生安危於不顧，直斥政府不負責任。

郭指，採樣是醫學上最高風險的項目之一，一般無經驗的醫護學生需接受3至4周訓練，才能走上戰場實戰，現役醫護亦需接受一周培訓，才能確保他們能保護自己。他引述多份醫學文獻指，必須由有經驗的醫護負責採樣，並要穿上全套保護裝備，惟港府僅為學生提供外科口罩等低規格裝備，反問政府若學生不幸中招，誰來負責？郭直斥政府不負責任的程度「恐怖到驚人」。

郭又指，在傳染病角度而言，首要是堵截源頭，直指政府「有源頭唔做嘢，但在社區藥石亂投」，認為若全民檢測不配合「禁足令」等，根本無助防疫。

社會工作者總工會副會長張志偉透露，政府已聯絡13間由無牟利團體營運的社區中心，冀在社區中心為市民採樣。他擔心社區中心人來人往，又會共用洗手間等設施，恐釀社區爆發危機。張又指，民政事務處為業主，無牟利團體僅為租戶，大部分都不敢反抗，只能無奈順從政府。