保就業439億換失業率下跌0.1%　政府仍稱有作用

本港失業率轉升為跌！政府統計處今日(19日)公布，經季節性調整的失業率由今年4月至6月的6.2%，下跌至今年5月至7月的6.1%，微跌0.1個百分點，但失業人口反升至24.25萬人。就業不足率則由今年4月至6月的3.7%，下跌至今年5月至7月的3.5%，就業不足人數下跌至13.6萬人。港府花費439億港元推行第一期保就業計劃，但只令失業率微跌0.1個百分點，更無阻失業人數上升，有學者分析與計劃資源分配不均有關。

不經季節性調整的失業人數由今年4至6月的24.07萬人，上升至5至7月的24.25萬人，增加約1800人。同期的就業不足人數則由14.29萬人下跌至13.6萬人，減少約6900人。總就業人數由4月至6月的逾362萬人，上升至5月至7月的363.7萬人，增加約1.66萬人。同期的總勞動人口亦由386萬人上升至387萬人，增加約1.84萬人。

以行業分類，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業合計的失業率在今年5月至7月微升至10.8%，為2003年沙士沉重打擊後的高位，但就業不足率進一步回落。餐飲服務活動業的失業率為14.6%，依然貼近沙士後的高位。建造業的失業率微升至11.3%，為全球金融危機後的高位。部分行業的失業情況改善，尤其在資訊及通訊業、專業及商用服務業，但不包括清潔及同類活動，以及教育業。

第一期保就業計劃發放補貼達439億港元，惟失業率只微跌0.1個百分點，變相只令2萬多人走出失業關口，每人平均成本逾1.8萬港元。中文大學商學院客座教授冼日明分析，計劃無疑可令部分行業「吊命」，但計劃來者不拒，即使企業沒有受疫情影響同樣可申請，而計劃只補貼每名僱員工資最多9000港元，企業仍要支付餘下金額，加上計劃只保就業，不會增加職位。

他認為，計劃只能輕微減慢失業率上升，但無阻失業人數增加。而計劃會在今年11月結束，他預計若屆時經濟沒有改善，失業率恐暴升至2003年的高位，高達8至10%。

勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場在今年5月至7月仍然嚴峻，但較4月至6月有所改善，是因本地疫情在5、6月間大致受控，並死撐保就業計劃的開展有提供支援作用。在今年5月至7月，經季節性調整的失業率較4月至6月微跌0.1個百分點至6.1%，終止了連續9個移動3個月期間的升勢。

羅致光指，勞工市場情況在短期內仍將面對巨大壓力。近期環球及本地的感染個案急升，令本港在今年餘下時間的經濟前景變得更為不明朗。政府已推出一系列保就業及創職位的紓困措施，保障員工就業，政府會繼續密切留意相關情況。

勞工界議員陸頌雄批評，計劃非毫無用處，但存在不少漏洞，包括僱主可要求員工減薪及放無薪假，反映政府監察及抽查不足，狠斥政府明顯偏袒僱主，打工仔雖可保就業但沒法保其收入，促請加強巡查。