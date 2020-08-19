打風未影響菜價　有檔主指少做半日生意須減價促銷

今年首個9號風球解除後，市面秩序逐步恢復，街市等售賣點亦恢復營業，颱風海高斯快閃襲港，暫未對本港蔬菜供應及價格造成影響，大部分蔬菜每斤售價只是較平常貴1、2港元，有檔主更因今日(19日)售賣時間只有半日，決定下午清貨促銷。

根據蔬菜統營處的資料，本日蔬菜的平均批發價與一周中平均批發價比對下，未有大幅上升，有些蔬菜價格並無上升，或只是稍微每斤貴不足1港元，港人較常買的菜芯，今日批發價為1斤7.3港元，較一周平均的7.1港元稍高；白菜今為1斤5.8港元，高於一周平均的4.9港元；升幅較大的為西芹，由8港元上升至9.3港元，升幅達16%。

大埔街市今午有約8成菜檔重開，只有部分生果店繼續關閉，經營菜檔的好姐表示，打風未有令菜價大幅上漲，大部分蔬菜較平日貴1、2港元，如菜芯、生菜每斤售價為16至24港元，視乎質素與產地，大多來自本地，但亦有從內地進口。其他熱門蔬菜如菠菜1斤售約26港元、莧菜則1斤售約24港元、通菜16至18港元1斤，同樣較平日貴1、2港元。

另一菜檔檔主翠姐指，因自己的菜是日日新鮮，受到打風影響，今日營業時間少了半天，為了趕及一個下午售清入貨，決定減價促銷，菜芯今日的售價為每斤18港元，較以往便宜2港元。

風球解除後，街市亦熱鬧起來，街坊張太指菜價與以往沒太大分別，她購買了菜芯、白菜、番茄等；另一街坊Holly指雖然大埔街市菜價較貴，但認為質素較高，又指價錢與以往差不多。