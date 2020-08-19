公開大學派逾1100萬元獎學金助學金　受惠人數金額歷年之冠

本港接連受社會事件及疫情打擊，公開大學逆市派發逾1100萬港元獎學金及助學金予1094名學生，當中有約500位學生獲發助學金以紓緩他們的財政壓力，總受惠學生人數及金額均為歷年之冠。

公開大學今年增加獎學金及助學金金額，分別有589及約500位學生獲頒獎學金及助學金。今年同時額外撥出約260萬元的獎學金及助學金，有近200名學生受惠。校長黃玉山指，香港去年經歷社會動盪，加上近月的疫情發展，今年經濟已漸見下滑，年輕人的求學情況及生活亦令人擔憂，而大學的「學生資助基金」需擔當更重要的角色，希望緩解學生的經濟困難，以讓他們專注學業。他期望一眾得獎學生可以繼續奮力求進，將來有能力時再回饋社會及母校。

另外，本年度共有860名公開大學學生獲政府「自資專上獎學金計劃」頒發多個獎學金，合共超過1400萬港元，獲獎的學生人數及金額記錄亦是歷年來最高。