被美國制裁人士直系親屬受牽連　學者：財務上有聯繫或遭凍結

經濟學者預料直系親屬若與被制裁者有財務聯繫，或有被凍結資產的風險。

美國財政部本月7日宣布，制裁特首林鄭月娥等11名中港官員，禁止美國人及企業與受制裁人士在美資產、公司或個人有任何金錢、服務與產品往來。外界關注被制裁官員的家屬，其資產及入境會否受影響。有經濟學者分析，有關制裁並不針對直系親屬，但若制裁人士與其直系親屬有財務連繫，例如聯名戶口等，則相信會有被凍結資產的風險。

香港中文大學經濟學系副教授莊太量認爲，制裁實際上對官員個人的影響較大，例如會減少或終止與美國企業的生意往來等，而制裁本身並不涉及其家人，估計其直系親屬並不受針對。

不過，有關的制裁人士若與其直系親屬有財務連繫，例如聯名戶口等，則相信會同受影響，而過往有合作的金融機構在制裁令的壓力下，或會怕受牽連而自行停止提供服務。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生亦認爲，若有關直系親屬包括配偶或子女，與制裁者存有財務連繫，則有遭凍結財產的風險。

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才指出，即使有關機構本身不是美資公司或受美國監管，但不少銀行或公司若在美國有業務，或會怕受牽連而自行停止提供服務。他又以澳門匯業銀行為例，因被指與北韓有帳戶往來，而被美國制裁長達15年，終止其美元結算業務。他相信美國有一定影響力，多個銀行及機構都有機會受美方壓力而配合制裁。