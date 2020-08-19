上月逾32萬人申領綜援　1.83萬宗涉失業按年增逾五成

7月領取綜援的個案逾22萬宗，受助總人數約32萬多人，當中因失業而申領的個案高居不下。

社會福利署今日（19日）公布領取綜合社會保障援助個案的最新數字，上月領取綜援的個案較6月減少789宗，按月減少0.3%，共有22.59萬宗，受助總人數約32.13萬人。不過，上月因失業而領取綜援的個案多達18,364宗，較去年同期增加約56.5%，惟已較對上一月、即今年6月減少下跌1.3%。

社署表示，低收入類別個案則有2767宗，按月跌幅為2.1%；年老類別個案下跌0.5%，有133,014宗；永久性殘疾類別個案保持平穩，有17,253宗；健康欠佳類別個案上升0.7%至25,401宗。單親類別個案微升0.1%，有24,966宗。

為支援失業，自今年6月起，健全人士包括健全單身成人及家庭個案下的健全成人和兒童，相關資產限額獲放寬1倍，以健全單身成人為例，其資產限額將由3.3萬港元加至6.6萬港元。根據現行綜援安排，健全人士住戶的自住物業在申請獲批後的首12個月寬限期內會獲豁免計算為資產，相關安排亦適用於是項放寬措施的申請人。措施為期6個月至今年11月30日。社署又稱，雖然政府僱員特別上班安排正在實施，該署仍會一如既往盡快審批綜援申請。