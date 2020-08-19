通識課本首設送審機制　學界指有利排除偏頗教材

教育局安排為通識教育科教科書提供自願「專業諮詢服務」，經局方閱覽內容後再作修訂，多間出版社在修訂版中刪去了「三權分立」及「公民抗命」等概念，亦有書本講述「獨立調查委員會」時，原引用前特首梁振英收受澳洲企業UGL公司5000萬港元事件，修訂後亦遭減去。部分教育界人士反對當局做法，認為修訂內容偏離科目原意，亦有教育界人士持不同意見，認為近年通識科爭議大，有關做法可將偏頗教材排除，以免誤導學生。

教協昨(18日)發稿指，有關做法是「政治審查」，損害該科多角度思考的宗旨與目標，要求局方來年停止送審。香港通識教育科教師聯會批評過度篩選內容，令師生較難全面掌握議題。

然而，教聯會主席黃錦良認為，過去數年通識科出現不少爭議事件，有偏頗及引導性的教材出現，影響學生學習。他指近年來年輕人法治意識薄弱，只着重權利但缺乏義務，有教科書提及「違法達義」、「公民抗命」及「三權分立」等概念，提及內地政制等發展時，有不完全是事實的說法。他認為，有關概念及說法誤導學生，影響學生甚至是通識科教師的價值觀。

黃表示，理順教材是當務之急，主觀及偏頗教材絕對不能保留，又指一直以來都沒有審核機制，有關安排是回應社會及教育需求，讓學生能明辨性思考。學界亦在今次過程中表達了意見，建議當局可藉此檢視機制能否恒常化，令教育工作更加專業。