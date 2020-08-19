政Whats噏：撐泛民延任惹不滿　陳志全狠斥李柱銘滿口歪理　

李柱銘話立法會任期延長，民意授權亦因而延長，但就惹嚟抗爭派不滿。

全國人大常委會早前決定現屆立法會繼續履行職責不少於1年，民主派會議日前指大多數泛民議員傾向延任，而多名泛民「舊電池」亦相繼表態支持延任，就連被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之一嘅民主黨創黨主席李柱銘(李漢奸)，今日(19日)亦開腔撐留任，但被拒絕延任的人民力量陳志全(慢必)狠斥滿口歪理，睇嚟泛民間嘅內訌更趨白熱化。

李漢奸今日表明支持泛民延任，仲揚言若果自己仲喺議會內，即使明知民調結果係唔支持泛民延任，但佢嘅良心唔會容許自己退下來，話應該要同其他民主陣營嘅議員共同接受挑戰咁話。

對於有聲音認為，有現任議員喺早前民主派初選中落敗，質疑其延任已失去民意授權，李漢奸就話立法會任期延長，民意授權亦因而延長，而現實情況並唔容許將議席讓畀初選勝出者，仲反問唔通任由議席出缺，先係符合民意授權？李漢奸咁講，係咪暗示自己認同人大常委會今次決定係合法合情合理呢？

不過，率先拒絕延任但又未決定辭職嘅慢必就對李漢奸嘅言論表示不滿，慢必今午喺社交網站發貼文回應，形容自己甚少攻擊「主留派」，但為咗支持留守更合理而講出咁樣嘅歪理，實在令人失望。其實李漢奸已經係過氣舊電池，依家喺度指指點點，搞到抽水變成抽火水，結果畀人鬧返轉頭囉！

24名非建制派議員中，熱血公民鄭松泰率先表明會留任，更反問泛民若果決定唔延任，就唔應該再參加以後嘅立法會同區議會選舉。此外，由22名泛民議員組成嘅民主派會議就前日開會，會後發聲明話大多數人都傾向留任立法會，但就惹嚟唔少抗爭派人士不滿，唔少人都喺自己嘅社交網頁發長文反駁。

民主派會議中，只有慢必同議會陣線朱凱廸支持杯葛議會。陳尋日見記者時就表明傾向唔留任，認為選民嘅授權只係得4年，並唔包括延任嗰1年，佢警告一眾「主留派」，話「唔係你哋話留低坐喺度就做到抗爭」，仲叫佢哋要用行動證明留任價值喎。