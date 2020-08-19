內地下月起開放赴澳門旅遊簽證　本港旅遊業：「斯人獨憔悴」

粵澳疫情穩定，內地9月23日起恢復辦理居民赴澳門旅遊簽證；而本港健康碼一拖再拖，出行無期。香港旅遊促進會總幹事崔定邦直指，無想過疫情持續至8月，此刻只能用「冠蓋滿京華，斯人獨憔悴」形容心情，又指目前99.9%本地旅遊業從業員已失業、停薪留職及領取部分薪金，促請政府盡快控制疫情，做好檢測，早日重啟經濟。

自本月12日起，廣東省珠海市有關部門已率先恢復辦理珠海市居民赴澳門旅遊簽證，崔定邦無奈指，本地經濟「好快捱唔住」，相反澳門疫情防控做得好，昨日(18日)橫琴新口岸開通，「(內地居民)好開心去澳門玩」。

他指出，恢復往來需按部就班，首先是疫情受控，其後放寬必要人士往來，如商務客、跨境學童，最後是旅遊，澳門經過上述三部曲才恢復往來，惟香港「連第一步都未成功」，對此感到十分悲觀。

崔表示，內地和國際客人的走線可以改變的，澳門、深圳和廣州都有國際航班，若「太長期」未能同澳門和內地目的地對接，令外地旅行社及客人發現原來能「飛站」香港，會對本港酒店、零售等服務業造成巨大影響。