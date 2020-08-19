青山灣入境事務中心確診泰籍人士　進入中心後已即時接受隔離檢測

青山灣入境事務中心一名逾期逗留的泰籍人士昨日(18日)確診新冠肺炎。據了解，他與另外3名被羈留人士於本月16日新進入中心，隨即接受隔離以等候檢測結果，隔離期間，並未與公眾人士接觸，至昨晚證實確診，並已送往醫院接受治療，5名曾與該名泰籍人士有密切接觸的入境處人員將會送往檢疫中心接受隔離，而另外與該名泰籍人士處於同一羈留室接受隔離的3名被羈留人士，亦已被送往檢疫中心接受隔離及醫學監察。

據悉，入境處因應新冠肺炎疫情，所有新進入中心的被羈留人士，包括該名泰籍人士，均需進行深喉唾液樣本測試，該處會積極配合衞生防護中心的檢疫措施，包括安排中心的所有被羈留人士及入境處人員進行病毒測試，並已全面清潔及消毒有關羈留地點。

因應新冠肺炎疫情的最新發展，入境處已加強中心的感染預防控制工作，包括定時徹底清潔及消毒所有羈留設施；中心人員在執行職務及被羈留人士在中心活動期間，亦必須佩戴口罩；中心每天會量度所有被羈留人士的體溫，若被羈留人士出現發燒徵狀，中心的醫護人員會立即為他們提供醫療檢驗。如有需要，當值醫生會安排被羈留人士轉往公立醫院接受進一步治療。

此外，中心會不時檢討及更新已採取的防疫措施，以防止傳染病的傳播，並為被羈留人士、中心人員和探訪人士提供安全的羈押及工作環境。