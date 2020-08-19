假難民浪費公帑　議員促盡快修訂入境條例

由2014至今，政府用於免遣返聲請人士的公帑逾60億港元，當中出現大量濫用聲請的「假難民」。議員葛珮帆指假難民浪費本港大量公帑，部分更干犯嚴重罪行。有見及此，葛去信保安局局長李家超，要求李在今年底前向立法會提交《入境（修訂）條例草案》，以提高阻嚇力。

葛在信中指保安局本年度用於免遣返聲請及相關工作開支預算逾12億港元，較去年度多近3億港元，但成功確立的酷刑或免遣返聲請卻為數不多。葛指，由2009年底至今年6月，共有2萬2千多宗聲請在入境處完成審核，佔總數約3分之2。而截至今年6月，獲確立的酷刑或免遣返聲請只有216宗。

她指出，濫用聲請的假難民浪費大量公帑，部分更干犯嚴重罪行，成了本港社區治安的計時炸彈。她建議，李家超本年底前向立法會提交《入境（修訂）條例草案》並為聲請設立時限，以加快處理積壓個案。

此外，葛建議保安局增加羈留假難民的權力，及大幅調升聘黑工及打黑工的罰則，從而提高阻嚇力並減低相關人士來港誘因，以堵塞現有漏洞。她強調，保安局應確保公帑用得其所之餘，同時應保障香港市民生命財產的安全。