市民呻留家抗疫屈到病　專家倡與朋友玩網上大富翁享相聚時光

新冠肺炎疫情一波未平，一波又起，多個大型活動被迫取消，出遊無期，市民長期躲在家中恐「屈到病」。惟現時政府對疫情束手無策，不少港人表示因長期居家抗疫，引致心情鬱悶，亦有獨居年輕人坦言，每日在家看着四面牆，倍感孤單寂寞。

市民彭先先表示長期在家「悶就一定」，但為抗疫故亦迫於無奈，只可寄望疫情盡快消退。他又指，原計劃今年出國旅遊，現時計劃被打亂，希望明年可成行。其女朋友李小姐指，早前曾因留家而感抑鬱，慨嘆疫情下長期躲在家中，思想較負面，「好易屈到病」。她又指疫後經濟仍是未知之數，壓力倍增，現時居家抗疫，只能看書、「煲劇」度日，形容生活的確較苦悶，尤其長期與家人共處一室，難免會發生衝突。

獨居的顧小姐指，疫情下無法到健身房做運動，亦不能外出與朋友聚會用膳，形容「屈到好辛苦」，現僅能與朋友短訊互通有無，「圍爐取暖」。她又指，在家中面對四面牆，難免感到寂寞，只能追劇等解悶。

香港心理學會副會長張傳義指，疫情下市民常逗留在家，長時間見着同一群人，失去以往的喘息空間，亦無法跟朋友訴苦，壓力比以前大，心情也比較低落。疫情沒完沒了，甚麼也不能做，人難免會感到絕望。

張提出三大建議，首先建議市民把着眼點放在當下，着重個人衞生和防疫等能控制的事；抗疫疲勞的當下，亦可盡量迴避疫情資訊，爭取喘息空間；又或以創意的方式「圍爐取暖」，如與朋友視像把酒言歡，或集體玩網上大富翁等，讓大家仍能享受與朋友相聚的時光。