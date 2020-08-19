機場海關破1700萬空運大麻花案　拘22歲收貨男

香港海關機場科人員，昨日(18日)在赤鱲角香港國際機場檢查一件由美國運抵香港、報稱電子產品的空運貨物，發現貨物共有4個鐵箱，當扭開鐵箱其中一面的螺絲及打開鐵箱後，發現裏面藏有大批懷疑大麻花。經點算後，每個鐵箱裝有30包、各約500克重的懷疑大麻花，4箱總重約60公斤，市值約1,700萬元，海關毒品調查科機場調查課接手調查案件。

關員經調查後，同日在火炭拘捕一名22歲、報稱在髮型屋工作的收貨男子，並在他身上搜獲約1克懷疑大麻花及一批懷疑毒品吸食工具。關員其後押解被捕男子到其位於上水的住所搜查，在單位內檢獲約0.5克懷疑草管大麻及另一批懷疑毒品吸食工具，海關正調查被捕人士是否有黑幫背景。

被捕男子已被控一項「販運危險藥物」罪、兩項「管有危險藥物」罪及兩項「適合於及疑用作吸食危險藥物工具」罪，案件將於明日(20日)在沙田裁判法院提堂。

海關表示，由於疫情關係，經空路抵港人士相對減少，海關因而加派人手檢查空運貨物，並屢屢破獲空運毒品案。海關會加強打擊經空運、郵遞及快遞渠道販運危險藥物的活動，亦會與香港物流及郵政業界保持緊密聯繫，加強堵截毒品流入本港。根據香港法例，「販運危險藥物」為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。