港府為漁民提供免費新冠病毒檢測　助往返内地水域捕魚

新冠肺炎疫情下各地加強出入境限制，香港流動漁民及其漁工前往内地水域作業須提供認可醫療機構於3日内發出的病毒檢測陰性證明，為協助漁民及漁工往返内地水域，漁農自然護理署宣布，今日(19日)起會為他們提供免費病毒檢測服務，而有關檢測服務在日後仍會繼續進行，安排署方將容後公布。

首輪深喉唾液檢測的樣本瓶派發及收集地點，分別為香港仔魚類批發市場、長沙灣魚類批發市場及青山魚類批發市場。樣本瓶已於今日下午2時至5時，及將於明日(20日)至周五(21日)上午8時至下午1時派發。署方會於明日至周六(22日)的早上8時至下午1時收集樣本瓶。

署方又提醒，接受檢測的香港流動漁民須帶備香港身份證、港澳居民來往内地通行證、內地漁業捕撈許可證或捕撈輔助船許可證親身領取樣本瓶及申請表。而内地過港漁工則須帶備内地身份證、粵港流動漁船僱用漁工作業證和流動漁船船東已簽署的確認書親身領取。

流動漁民及漁工可在交還樣本瓶時須一併提交已填妥的申請表，亦可轉由他人代交。