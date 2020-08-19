保就業接獲407宗舉報　勞工處轉介6宗至勞審處

補貼僱主支薪的保就業計劃，截至昨日(18日)，保就業計劃秘書處收到407宗舉報，主要涉及無理減少員工人數或辭退員工、不適時發放工資或減薪，以及疑似公司倒閉或轉換經營者。有52宗已轉介勞工處，該處跟進12宗有關僱傭權益的申索聲請後，有6宗交由勞資審裁處尋求司法仲裁，有4宗經調停後僱傭雙方達成和解，另有2宗仍在處理中。

秘書處指出，轉介勞工處的個案，主要涉及短付終止傭僱金、工資糾紛或被僱主單方面更改合約條款，如有資料顯示僱主涉嫌違反《僱傭條例》，勞工處會調查，若有足夠證據會檢控僱主。秘書處又說，計劃代理人至今抽查241間僱主機構，當中包括36間承諾受薪僱員人數為0的僱主，未來1星期會抽查另外超過60間此類屬較高風險僱主。

首期計劃已發放439億港元補貼，代理人要求強積金受託人在本月31日前提供僱主於6、7月的強積金紀錄證明書，以核對僱主有否在當月把工資補貼全數金額用於僱員工資，以及受薪僱員總數是否達到3月的僱員總數。該處提醒僱主，正在或被要求放無薪假的員工不會視作有支薪僱員，不會計入承諾受薪僱員人數。

第二期計劃要求大型物管公司以及惠康、百佳超級市場向市民回饋部分補貼，政策創新與統籌辦事處表示已邀請相關機構下星期商討落實有關承諾的初步構思，並會要求機構提交第二期申請時，同時提供回饋顧客及惠贈非政府機構的建議書。