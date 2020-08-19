港大學生會取消迎新營　中大城大迎新營改網上

中大8間書院及40個學院或學系的迎新營改以網上進行。

去年反修例風波如火如荼，不少大學的迎新營（O Camp）相繼取消，到今年疫情持續，不少主辦單位宣告迎新營改以網上形式進行。香港大學學生會大學堂宿生會發表聲明，指將會取消宿生會的迎新活動，以保障宿生及公共衞生安全。大學堂去年因反修例風波取消迎新營，即大學堂連續兩年取消迎新營。

據了解，中文大學8間書院及40個學院或學系的迎新營改作網上活動，提供資訊及小組活動，僅3個未決定或已放棄舉辦活動。中大學理學院迎新營籌備委員會指，因應疫情關係，校方宣布今年中大迎新活動改以網上舉行，該會將於本月25日舉行網上活動，介紹學系選課輔導的簡單的網上迎新會。

城市大學學生會也稱，迎新營將以網上平台進行，屆時會簡介學生會各個組織、網上平台用法、上課形式、考試及繳交功課程序等。香港教育大學指，已培訓100多名高年級學生為新生的「組爸」及「組媽」，以即時通訊軟件WhatsApp等不同渠道與新生分享大學生活的經驗，又會推出一系列網上小遊戲及任務，助新生建立朋輩網絡。