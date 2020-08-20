何志平專欄：友人的觀點

二○一九年的一天，好友邁斯特又來看我。這時期中美關係日趨緊張，關稅貿易談判沒完沒了的拖拉着。

我問邁斯特他對中美關係的看法。他沉重的說道：「要解決中美糾紛，各方必須明智選擇前路，找出利益共通點，雖然這工作目前對於兩國領袖來說比較艱難，但中美兩國要走的路仍然漫長，還需時間去尋找兩國的共同目標……」

我不滿意他那表面化的官腔而插口：「現屆美國政府所走的強硬路線和粗暴議程，與國內大多數美國人所追求的法律和秩序、國家安全和經濟持續增長似乎背道而馳，相信十一月美國大選愈臨近，愈影響政府繼續採取強硬橫蠻手段，這也是近月中美關係轉趨緊張的原因。」

他於是開始侃侃而談：「對啊！民主黨試圖採取一切手段來攻擊現屆政府，破壞政府的公信力和質疑其施政效率，觀乎民調民主黨的支持率領先共和黨，但這數據能否反映現實，仍然是未知之數。」

二○一九年新冠肺炎還沒上場，種族問題的暴亂還沒有大爆發，但美國許多主要城市的社會秩序仍然處於崩潰邊緣，不斷的暴力槍殺案件引起市民更大的關注和恐懼，很多市民一時半刻都不敢就大選問題表達意見。

他跟着又說：「回顧歷史，一九六九年，尼克遜當選美國總統，在當時充斥街頭和校園暴力的美國，尼克遜所代表的正是執法和恢復社會秩序，也是當時大多數沉默市民追求的目標——安全而非不確定的政治環境。因此縱使尼克遜與對手都打出中國牌，最後還是前者勝出大選。」

所以這次大選會否讓歷史重演，也只有在投票結果出來的時候才知道。這段時期，候選人來自私人捐獻的競選經費與日俱增，雙方的政治攻訐亦已經持續了多月，情況將持續到明年的十一月。我們都知道從現在開始就是你死我活的鬥爭過程。一切都是為了一個目的：握住或抓住權力。所有其他的都是次要。有所犧牲，在所不計。選舉過後，氣氛都會恢復得比較正常，但這只會維持一年，然後我們又要面對下一次選舉的鬥爭。

「現在，市民仍然在保持沉默，靜觀其變，因此在我看來，選情仍然是五五波，如果美國社會情況轉好並實現經濟改善，特朗普當選的可能性會很大。但如果情勢沒有改善，經濟變差，情況就會變得大大不同了。」

他更進一步分析的說：「如果特朗普獲勝，當前中美緊張局勢或者有所緩和。民主黨早前承諾當選後將比特朗普更嚴厲地對待中國，而民主黨和佩洛西等都不斷在說關於中國的壞話，反而特朗普只說現階段不想與中國對話。特朗普通過蓬佩奧向中國放狠話，目的是保護自己日後與中國恢復合作的談判能力和餘地。中國很可能也了解美國大選的把戲玩法，正持續分析這場選舉的影響；他們應該了解美國政治在選前和選後是有着非常明顯的差別，因此他們也在屏息等待，等待美國返回理性的時候。」

最後，還壓低聲音的自言自語：「再多四年的特朗普和共和黨是災難，四年的民主黨也是災難。特朗普是無賴流氓，是真小人；對手是偽君子！共和黨要你的錢，民主黨又要錢更要你命！我們還可有選擇嗎？」

我無言以對！