黎智英刑恐記者案今開審　罪成可判監2年　

壹傳媒黎智英於2017年參與六四集會時，涉嫌在維多利亞公園內恐嚇1名記者，黎否認1項刑事恐嚇罪，案件原定於昨天(19日)開審，但因為熱帶風暴「海高斯」逼近香港，至昨天早上11時，天文台仍然未除下8號風球，所有法院和審裁處全日休庭，案件須延期至今早(20日)在西九龍法院開審，審訊將以英語進行，法庭早前已下令將2名控方主要證人匿名。

控罪指被告黎智英(72歲)於2017年6月4日，在銅鑼灣興發街1號維多利亞公園內近音樂亭，威脅X會使其人身遭受損害，意圖使X受驚。案件在裁判法院審訊，被告一經定罪，最高可被判監禁2年和罰款2000港元。

控方早前表示將傳召2名證人，而在審訊中會以X和Y代替兩人的名字。據悉X和Y是同事關係。控方又透露，控辯雙方會同意大部分案情，控方除了會在法庭播放3條共長約20分鐘的現場錄影片段外，也會依賴被告的錄影會面紀錄。辯方已經向法庭表示不爭議控方將現場片段及被告的錄影會面呈堂，並透露審訊時或會傳召1名辯方證人。

黎智英在本案雖然獲准以現金4000港元保釋，但在保釋期間不得離開香港。他曾多次向裁判法院和高等法院申請撤銷禁止他離港的限制，但都被拒絕。

另外，審訊安排在西九龍法院3號法庭進行，而司法機構就本案的審訊作出特別安排，在3號法庭、其延伸部區和記者室預留了共59個座位給記者，另在上述位置預留了共215個座位和企位給旁聽的公眾人士。